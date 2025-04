Bruno Retailleau salue l'amélioration "très significative" de la coopération France-Maroc dans le domaine migratoire

Le ministre d'Etat, ministre de l’Intérieur de la République française, Bruno Retailleau, a salué, lundi à Rabat, l'amélioration "très significative" de la coopération entre la France et le Maroc dans le domaine migratoire.



"J'ai constaté au fil de ces derniers mois un changement avec une amélioration très significative en matière des réadmissions et de lutte contre l'immigration illégale", a souligné M. Retailleau lors d'un point de presse à l'issue d'une réunion de travail avec le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, tenue en présence de hauts responsables des deux pays.



Se félicitant des résultats obtenus en la matière, il a indiqué qu'"au niveau des délais, nous sommes passés de 26 à 18 jours, tandis que le nombre de retours forcés est en nette augmentation et le taux de délivrance des laissez-passer consulaires a doublé".



Abordant la migration légale, M. Retailleau a relevé que la communauté estudiantine marocaine est en ce moment la première de toutes les communautés d'étudiants étrangères en France, renouvelant l'engagement de son pays en faveur d'une collaboration renforcée dans ce sens.



"La coopération franco-marocaine ne s'arrête pas là, elle inclut bien d'autres domaines dont la sécurité civile", a-t-il dit, affirmant que la France se tiendra à la disposition du Maroc pour partager son expérience suite à l'organisation réussie des Jeux Olympiques.



"Cette expérience que nous avons acquise, nous la mettrons bien volontiers et de façon amicale au service du Maroc, pour que la Coupe d'Afrique des nations et la Coupe du monde de football 2030 puissent être deux très belles réussites sportives marocaines", a-t-il soutenu.

Et de conclure que "les défis sont nombreux, et je sais que désormais, la relation entre nos deux pays nous permet de les relever avec un maximum de succès, dans un cadre bilatéral".