Bruno Mars donne un concert mémorable à Rabat

Digne de son titre de showman d'exception, Bruno Mars a livré, mercredi soir à Rabat, une performance spectaculaire devant un grand public euphorique, dans le cadre de sa participation à la 17ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde (22-30 juin).

La star américaine, à l’impressionnant nombre d'albums vendus dans le monde, a ouvert le show avec son tube à grand succès "Finesse", avant d'enchaîner avec une sélection de ses meilleures chansons, dont "Treasure", "24K Magic" ou encore "Locked out of Heaven", entraînant les festivaliers, jeunes pour la plupart, dans une frénésie dansante sans pareille.

Accompagné de ses musiciens, tous habillés en tenues décontractées, le jeune auteur, compositeur, interprète et producteur originaire d'Hawaï a ensuite présenté à la foule qui, plus que ravie, poussait des cris surexcités, ses célèbres morceaux "That's What I Like", "Versace on the Floor", "Marry You" et "Runaway Baby", créant une ambiance sensuelle rythmée sur des sons funk et soul.

Pour la clôture de cette première performance au Maroc, l'auteur du cinquième clip le plus visionné de tous les temps, avec plus de trois milliards de vues sur YouTube, a gratifié les spectateurs de ses classiques "When I was your Man" et "Just the Way You Are", qu'ils connaissaient par cœur et les ont chantés tous en chœur, avant de finir en beauté avec "Uptown Funk".

Né dans une famille de musiciens, Bruno Mars, de son vrai nom Peter Gene Hernandez, s'est lancé dans le monde de la chanson en produisant d'autres artistes, avant de se faire connaître avec le titre Nothin' on You de B.o.B et Billionaire de Travie McCoy, puis par la sortie mondiale, en 2010, de son premier album Doo-Wops and Hooligans.