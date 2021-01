Bruce Willis viré d’ une pharmacie pour avoir refusé de porter le masque

Le comédien américain Tom Hanks présentera une émission spéciale, diffusée simultanément sur toutes les grandes chaînes américaines, au soir de l’investiture de Joe Biden, avec des invités musicaux comme Jon Bon Jovi ou Justin Timberlake, selon plusieurs médias américains. Sollicitée par l’AFP, l’équipe Biden n’a pas donné suite, mais Justin Timberlake et la chanteuse Demi Lovato ont chacun confirmé à la fois la tenue de l’événement et leur présence. Le programme a été mis sur pied par le comité d’investiture présidentielle et remplacera les habituelles festivités autour de la cérémonie d’investiture, remisées cette année pour des raisons sanitaires et de sécurité publique.



En 2009, Aretha Franklin avait chanté lors de la première cérémonie d’investiture de Barack Obama. S’étaient également produits Bruce Springsteen, U2, Shakira ou Stevie Wonder. Quatre ans plus tard, le président réélu avait cette fois pu compter sur Beyoncé pour l’hymne national. En 2017, Donald Trump, en revanche, avait dû lui se contenter de deuxième, voire troisième couteaux pour sa cérémonie, car peu apprécié du monde du spectacle. “Celebrating America”, l’émission spéciale diffusée mercredi 20 janvier en primetime (20H30 à 22H00 heure de l’est), sera retransmise sur ABC, CBS, NBC, CNN et MSNBC, ainsi que sur la chaîne YouTube du comité d’investiture. Le programme se veut aussi un hommage aux “héros” de l’année écoulée, marquée par la pandémie de coronavirus.