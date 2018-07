British Council initie un séminaire international à Oujda

“Renforcer l’attractivité régionale par une stratégie de formation professionnelle partagée dans le cadre du Projet Kafaat Liljamia’’, est le thème d’un séminaire international qui aura lieu, les 11 et 12 juillet courant à Oujda, à l’initiative du British Council.

Organisé en partenariat avec l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), le secrétariat d’Etat chargé de la Formation professionnelle et le Conseil de la région de l’Oriental, cet événement a pour objectif principal d’alimenter la réflexion des acteurs locaux quant aux politiques actives de formation professionnelle au service du développement économique local.

Ce séminaire, qui s’inscrit dans le cadre du projet ’’ Kafaat Liljamia’’ permettra de présenter aux acteurs marocains des expériences internationales (Royaume-Uni, Espagne, France, Italie…) et nationales en concertation entre acteurs publics et privés ayant abouti à une meilleure prise en compte de la dimension formative et à un renforcement de l’attractivité du territoire.

Le projet Kafaat Liljamia, initié en août 2017, est financé par l'Union européenne à hauteur de 2,4 millions d’euros dans le cadre de son Programme d'appui à la formation professionnelle pour le développement du capital humain au Maroc, d'un montant global de 60 millions d’euros.

Ledit projet a pour objectif d’accompagner les acteurs de deux régions pilotes (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et l’Oriental) pour une coordination efficiente entre les parties prenantes en vue de renforcer le système régional de planification, d’offre et d’évaluation de la formation professionnelle, en réponse aux besoins du marché du travail.