Brigitte Bardot fustige les actrices qui “font les allumeuses” pour un rôle

L’ancienne actrice française Brigitte Bardot estime que la dénonciation du harcèlement sexuel par des actrices est “dans la grande majorité des cas, hypocrite, ridicule, sans intérêt” et fustige celles “qui font les allumeuses (...) afin de décrocher un rôle”.

Dans une interview publiée mercredi sur le site Internet de Paris Match, l’ex-icône aujourd’hui âgée de 83 ans assure n’avoir “jamais été victime d’un harcèlement sexuel”. “Et je trouvais charmant qu’on me dise que j’étais belle ou que j’avais un joli petit cul. Ce genre de compliment est agréable”, poursuit “BB”, devenue une star dans les années 1950 grâce à son physique de sex symbol. Interrogée sur la dénonciation du harcèlement sexuel, elle répond: “Concernant les actrices, et pas les femmes en général, c’est, dans la grande majorité des cas, hypocrite, ridicule, sans intérêt. Cela prend la place de thèmes importants qui pourraient être discutés”, estime Brigitte Bardot, qui a renoncé à sa carrière cinématographique en 1973 pour se consacrer à la protection des animaux. “Il y a beaucoup d’actrices qui font les allumeuses avec les producteurs pour décrocher un rôle. Ensuite, pour qu’on parle d’elles, elles viennent raconter qu’elles ont été harcelées... En réalité, plutôt que de leur profiter, cela leur nuit”, assure la star de “Et Dieu créa la femme” notamment, film de Roger Vadim de 1956. Une centaine de femmes, dont l’actrice Catherine Deneuve, avaient signé une tribune à contre-courant de l’élan né de l’affaire Weinstein, et défendu “une liberté d’importuner” pour les hommes.

Catherine Deneuve a ensuite dit assumer ce texte, tout en présentant ses excuses aux “seules” victimes d’agression.