Bribes de la mémoire juive à El Jadida

Dès la première édition, en 2005, de «La communauté juive d’El Jadida», cet ouvrage a reçu un accueil favorable qui s’est confirmé à la deuxième édition revue et augmentée en 2013. Depuis, cette étude de l’écrivain marocain Mustapha Jmahri reste toujours très demandée par les lecteurs marocains et les anciens du Maroc et notamment par les Juifs de la diaspora.

Cet ouvrage en 144 pages, illustré de 45 photos, est une étude monographique qui tend à présenter un panorama de la communauté juive d'El Jadida du point de vue historique et démographique. Elle porte sur son évolution, sur le phénomène de la protection consulaire, sur son apport économique et social, sur les familles de cette communauté et, ensuite, sur les raisons de son exode. L'étude s'achève par une série de témoignages de Marocains juifs et musulmans originaires de cette ville ou de sa région.

La méthodologie adoptée pour la réalisation de ce travail repose sur deux démarches : la pluralité des points de vue sur le sujet et le recoupement des données recueillies de trois sources: les écrits en français et en arabe, les témoignages d'anciens habitants locaux et l’enquête sur le terrain (visite des lieux fréquentés ou habités par la communauté juive).

Les objectifs de cette étude sont multiples : essayer de sauver de l’oubli des bribes de la mémoire plurielle, participer à l’effort de recherche scientifique, contribuer à promouvoir le volet culturel local et régional, aider à la création de documents sur l’histoire de la cité d’El Jadida et des Doukkala et enfin satisfaire une curiosité à la fois personnelle et professionnelle.

Dans la préface de la deuxième édition, l’historien Boubker Bouhadi, professeur d’histoire à la Faculté des lettres d’El Jadida, souligne qu’en écrivant ce livre, Mustapha Jmahri dévoile une autre facette de l’histoire d’El Jadida et du Maroc à l’époque où la communauté juive participait à l’essor de la ville dès que le Makhzen eut décidé de faire renaître de ses cendres cette cité pour en faire un port et un centre d’échanges avec le monde extérieur.

Une vingtaine de témoignages viennent compléter et enrichir avec bonheur le présent ouvrage. Témoignages provenant de : Maurice Abitbol, Danielle Amar, Fred Benarroch, Juliette Benatar, Émile Bennaroch, Prosper Bendelac, Nessim Bensimon, Donnie Bergel, Marc Cohen, André El-Baz, Rémon Faraché, Luna Koltan, Solly Laredo, Alice Levy, Estelle Marratche, Fatima Belgharbi, Larbi Kotafi et Mohammed Zine.

Rappelons enfin que ce livre porte le numéro 14 de la série « Les cahiers d’El Jadida », série lancée par Mustapha Jmahri en 1993 et il est disponible à El Jadida (lib. El Jadida), Casablanca (lib. Carrefour des livres), Rabat (lib. Millénaire) et Marrakech (lib. Chatr).