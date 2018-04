Brexit : Nouvelle campagne pour un référendum sur l'accord de sortie

Une nouvelle campagne en faveur d'un referendum sur l'accord de sortie de l'Union européenne devait être lancée dimanche, ses initiateurs estimant que tous les Britanniques, et pas seulement les élus, devaient avoir le dernier mot.

Baptisée "The People's Vote" (Le vote populaire), cette campagne, qui regroupe des membres du parti conservateur, de l'opposition travailliste, du parti libéral démocrate et des Verts, devait être lancée à Londres en présence de l'acteur de Star Trek Patric Stewart.

Elle comprend également sept autres groupes anti-Brexit de l'organisation "Open Britain" (pour une Grande-Bretagne ouverte) qui avait fait campagne pour rester dans l'Union européenne lors du référendum de juin 2016, remporté par les pro-Brexit.

"Le Brexit n'est pas inévitable. Ce que rapporte le gouvernement, qui n'était pas dans le référendum, sera le réel accord. Cela ne devrait pas être un accord conclu à l'avance", a déclaré le directeur d'Open Britain James McGrory.

"Le Brexit va toucher tout le monde dans le pays, raison pour laquelle ce ne devrait pas être 650 responsables politiques (NDLR: parlementaires) qui décident de notre avenir mais 65 millions de personnes", a-t-il ajouté. La sortie de l'Union européenne reste un sujet explosif au Royaume-Uni, à moins d'un an de son départ effectif.

Le Royaume-Uni, qui avait rejoint la Communauté économique européenne (CEE) en 1973, va quitter l'UE le 29 mars 2019, presque trois ans après avoir voté à 52% en faveur du Brexit au référendum du 23 juin 2016.

Face à l'impossibilité d'obtenir un accord sur la future relation britannique avec ses ex-partenaires avant cette échéance, la Première ministre Theresa May a obtenu une période de transition jusqu'à fin 2020.

Jusqu'ici, Londres a affirmé sa volonté de quitter le marché unique et l'Union douanière tout en gardant des liens les plus étroits possibles avec l'UE.

Ces derniers mois, des sondages ont fait état d'un soutien croissant de l'opinion pour le maintien dans l'UE, sans pour autant enregistrer un renversement radical. Le Daily Express, très pro-Brexit, a diffusé un sondage ComRes mené en ligne, en mars, auprès de 2.019 adultes britanniques, faisant état de 35% des Britanniques en faveur d'un deuxième referendum et 65% contre.