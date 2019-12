AM Invest Morocco augmente sa participation dans le capital de Involys



L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que la société AM Invest Morocco SA a franchi à la hausse le seuil de participation de 33,33% dans le capital de Involys.

"La société AM Invest Morocco SA, représentée par son président directeur général Mohamed Bassim Jai Hokimi, a déclaré avoir acquis sur le marché de blocs, en date du 3 décembre 2019, 13.965 actions Involys au cours unitaire de 160 dirhams", indique l'AMMC dans un communiqué.

Suite à cette transaction, AM Invest Morocco déclare détenir 141.357 actions Involys, soit 36,93% du capital de ladite société, fait savoir la même source.

Dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, AM Invest Morocco envisage de poursuivre ses achats sur la valeur Involys, conclut le communiqué



Hausse du chiffre d’affaires de Wafa Assurance au troisième trimestre



Le chiffre d'affaires global de Wafa Assurance, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, s'est élevé à 2.105 millions de dirhams (MDH) au titre du troisième trimestre 2019 (T3-2019), en hausse de 19,7% par rapport à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires Vie du T3-2019 ressort en progression de 37,1% à 1.373 MDH en raison de la progression de l’épargne et des produits prévoyance via la bancassurance, explique la compagnie d'assurance dans un communiqué. De son côté, le chiffre d'affaires Non-Vie du 3e trimestre 2019 ressort à 733 MDH, en baisse de 3,4% par rapport au 3e trimestre 2018, relève la même source, ajoutant que cette baisse est liée à des effets de saisonnalité qui n'entachent en rien ni la croissance du chiffre d’affaires cumulé à fin septembre ni la croissance annuelle attendue en fin d’année.

Le chiffre d'affaires Vie à fin septembre 2019 ressort à 3.638 MDH en progression de 6,8%, tiré principalement par la progression de l’épargne et des produits prévoyance via la bancassurance, fait savoir Wafa Assurance.

Pour sa part, le chiffre d'affaires Non-Vie à fin septembre 2019 s’établit à 3.126 MDH en progression de 8,9%, précise le communiqué, notant que cette forte croissance résulte des bonnes performances aussi bien sur le marché des entreprises que sur le marché des particuliers.

La compagnie d'assurance fait également ressortir qu'au niveau du bilan, les provisions techniques nettes de réassurance augmentent de 10,7% à 31,5 milliards de dirhams (MMDH), relevant que les placements affectés aux opérations d'assurance sont également en progression significative de 9% à 32,7 MMDH.