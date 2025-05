Bratislava réaffirme son soutien aux intérêts du Maroc au sein de l'UE et se félicite du Dialogue Visegrád+Maroc

La Slovaquie salue les initiatives stratégiques en faveur de l’Afrique lancées sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI

La Slovaquie a réaffirmé son soutien aux intérêts du Maroc au sein de l’Union européenne (UE) et s’est félicitée du Dialogue Visegrád+Maroc.Dans une Déclaration conjointe signée, jeudi à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, Juraj Blanár, la Slovaquie a réaffirmé "qu’elle continuera à soutenir les intérêts du Royaume du Maroc au sein de l’Union européenne".La Slovaquie s’est aussi félicitée du Dialogue Visegrád+Maroc, tout en faisant état de sa détermination à œuvrer "sans relâche au développement d’initiatives de coopération triangulaire entre le Groupe de Visegrád et le Maroc au profit du continent africain".L’intérêt accordé par la Slovaquie au partenariat avec le Maroc témoigne de l’importance du rôle du Royaume en tant que partenaire crédible aussi bien pour le Groupe de Visegrád que pour l’UE, et conforte l’engagement constant du Maroc à la faveur de la croissance et du développement du continent africain.Il convient de rappeler que, lors de la première réunion ministérielle "V4+Maroc", tenue à Budapest en décembre 2021, des perspectives prometteuses de coopération avaient été identifiées, avec la volonté partagée d’explorer de nouveaux domaines de partenariat avec le Maroc en tant que porte d’entrée vers le continent africain, et le Groupe de Visegrád en tant que passerelle vers l’Europe centrale et orientale.Par ailleurs, la République de Slovaquie a salué les initiatives stratégiques entreprises par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de l’Afrique.Dans une Déclaration conjointe signée à l’issue de ladite rencontre, la République Slovaque a rendu hommage à l’engagement du Royaume, sous la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de l’Afrique, mettant en avant le rôle actif et structurant du Maroc sur la scène internationale et au niveau du continent.Dans cette Déclaration conjointe, l’engagement constant du Royaume en faveur du continent africain est mis en lumière, ainsi que la contribution crédible et essentielle du Maroc dans la recherche de solutions aux défis auxquels le continent est confronté.Les actions du Royaume, dans le cadre de l'Agenda migratoire de l'Union africaine, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Leader sur la question de la migration en Afrique, sont également saluées dans cette Déclaration conjointe.