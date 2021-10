Brahim Ghali réadmis à l’hôpital Ain Naâja à Alger

Alors que devant la quatrième commission de l’AG de l’ONU, des pétitionnaires ont dénoncé les violations des droits de l’Homme perpétrées par le Polisario qui n’a de cesse d’exploiter la souffrance des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, le chef des séparatistes dont l’état de santé s’est, à nouveau, détérioré, a quitté lesdits camps à bord d’un avion médicalisé à destination d’Alger où il a été admis au service des urgences de l’hôpital Ain Naâja.



Brahim Ghali connaît cet hôpital pour y avoir séjourné des mois avant d’être évacué vers Cuba.

La longue période de traitement à laquelle il était soumis et son retour subit à l'hôpital confirment les informations selon lesquelles Brahim Ghali serait atteint d'autres maladies que le coronavirus, selon des blogueurs des camps de Tindouf.



Pour confirmer les informations avancées, ces mêmes blogueurs ont indiqué que l’état de santé de Ghali l’a empêché de présider la réunion hebdomadaire d’état major dont il a confié la présidence à son prétendu premier ministre, Bouchraya Bayoune.



Par ailleurs et devant la quatrième commission des Nations unies, l’organisation non gouvernementale américaine Teach Children International a condamné l’embrigadement intense d'enfants par le Polisario dans les camps de Tindouf.



Dans ce contexte, la présidente de cette ONG, Nancy Hoff, a souligné que ces camps sont devenus un foyer pour les enfants soldats, formant ainsi «l'un des plus grands rassemblements» de recrutement d'enfants à des fins militaires dans l'ensemble de l'Afrique, notant que les militants des droits humains ont condamné ces violations.



Et d’ajouter : Comment des dirigeants qui prétendent que les intérêts de la population sont au centre de leurs préoccupations, peuvent-ils commettre de telles violations contre les enfants et priver les habitants des camps de leurs droits les plus élémentaires ?



Se référant au rapport de l'Office européen de lutte antifraude publié en 2015, l’association américaine a condamné le détournement à grande échelle de l'aide humanitaire internationale destinée aux populations des camps de Tindouf par la direction du Polisario.

Nancy Hoff a souligné que l'Initiative marocaine d’autonomie, évoquée dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007, est sérieuse et crédible. Elle permet de parvenir à une solution pacifique à un conflit qui n’a que trop duré.



Ahmadou El-Katab