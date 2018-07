Robin Williams

Sculptures, montres, objets cultes: la collection constituée par l’acteur américain Robin Williams, décédé en 2014, et sa deuxième épouse Marsha sera mise en vente le 4 octobre par la maison d’enchères Sotheby’s à New York. Parmi les dizaines de lots qui seront proposés figurent des objets issus du monde du cinéma, notamment une chasuble portée par Daniel Radcliffe dans la saga “Harry Potter” (estimée entre 10.000 et 15.000 dollars), des accessoires et vêtements de tournage ainsi que des trophées et des scripts autographiés. La collection comprend également des oeuvres d’art moderne et contemporain comme une sculpture de Niki de Saint Phalle ou plusieurs tableaux de grands noms du street art comme Banksy, Shepard Fairey ou le Français Invader. Une partie du produit de la vente ira à plusieurs organisations à but non lucratif comme le Wounded Warrior Project (consacré aux blessés de guerre) ou la Juilliard School, prestigieuse école de musique, de théâtre et de danse située à New York.



Taylor Swift



La superstar américaine de la pop Taylor Swift jouera dans l’adaptation sur grand écran de la comédie musicale “Cats”, aux côtés de Jennifer Hudson et de Ian McKellen, ont indiqué vendredi des médias spécialisés. Ce film doit être mis en scène par le réalisateur britannique Tom Hooper, déjà aux manettes de “Les Misérables” sorti en 2013 et tiré du roman de Victor Hugo. La comédie musicale “Cats”, composée par le Britannique Andrew Lloyd Webber, a été jouée d’abord à Londres en 1981 puis à Broadway entre 1982 et 2000, la quatrième représentation à rester aussi longtemps à l’affiche à Manhattan. Le spectacle est inspiré des poèmes d’un amoureux des chats, l’écrivain anglais T.S. Eliot, qui dédiait même certains de ses écrits à son propre matou, “Jellylorum”. La comédie musicale raconte l’histoire d’une bande de chats nommés Jellicles, apparaissant sur scène sous une forme humaine. Selon le site d’information spécialisé dans le cinéma Variety, la chanteuse Jennifer Hudson —actrice oscarisée pour le film musical “Dreamgirls” (2006)— devrait jouer Grizabella, féline triste et solitaire, autrefois glamour, aspirant à être acceptée par ses pairs.