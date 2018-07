Festival

La ville de Fès abritera, du 20 au 28 juillet courant, la 16éme édition du Festival national de l’art du Malhoun organisé à l’initiative de la commune urbaine de Fès. Cette manifestation artistique vise à faire perpétuer et mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel de la capitale spirituelle notamment l’art du Malhoun et à favoriser son rayonnement, indique un communiqué des organisateurs. Le Festival national de l’art du Malhoun, devenu un rendez-vous incontournable pour les mélomanes de l’art authentique marocain, comprend une série de concerts et de soirées dans plusieurs espaces de la ville dont le fameux jardin Jnan Sbil. Plusieurs troupes et orchestres de l’art du Malhoun animeront ces soirées, réparties sur l’ensemble des arrondissements de la ville.



Colloque

Les participants au colloque sur "L'impasse de la situation arabe actuelle: possibilités et perspectives", organisé dans le cadre du 40ème Moussem culturel international d'Assilah, ont insisté mercredi sur la nécessite de développer des solutions locales pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent certains pays du monde arabe.

L'écrivaine bahreïni, Sameera Ibrahim Bin Rajab, a relevé que l'ensemble des Arabes s'accordent à dire qu'on connaît une impasse géopolitique sans précédent, ajoutant qu'on ne devrait pas s'entêter à dupliquer des modèles occidentaux pour stopper l'hémorragie. "C'est à l'intérieur de nos Etats qu'il faut chercher les causes de cette crise et c'est également à l'intérieur de nos Etats qu'il faut trouver la solution", a affirmé Mme Bin Rajab.