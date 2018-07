Jonathan Rhys

Médusés, les passagers en première classe d’un vol allant de Miami à Los Angeles ont assisté ce dimanche à une scène violente entre Jonathan Rhys Meyers et son épouse, Mara Lane. Selon un témoin qui s’est confié au Sun, l’acteur irlandais de 40 ans, connu pour ses rôles dans “Les Tudors” ou “Match Point”, a consommé de nombreuses boissons alcoolisées avant de s’énerver contre sa compagne, quand elle lui a demandé de ne pas utiliser sa cigarette électronique. “Va te faire f***** ! Ferme ta gueule! Je divorce dès qu’on arrive, tu m’ennuies, laisse-moi tranquille, p*****”, aurait alors crié Jonathan. Son comportement a évidemment choqué les autres passagers. Il a été accueilli par cinq voitures de la police à sa sortie de l’avion. “Je suis choquée qu’on l’ait laissé monter à bord”, confie la source au Sun. Le couple voyageait avec son fils d’un an, Wolf.



Tom Petty



La famille de Tom Petty a dévoilé mercredi une chanson inédite du rockeur américain décédé l’an dernier, un avant-goût d’un coffret posthume qui sera mis en vente en septembre. “Keep A Little Soul” vient accompagnée d’une vidéo réalisée avec des images de concert et des archives personnelles de l’artiste. La chanson, qui rappelle les talents de guitariste de Tom Petty, a été retrouvée parmi des enregistrements précédant l’album “Long After Dark”, sorti en 1982 et resté connu pour le recours rare du rockeur à des synthétiseurs. “Keep A Little Soul” fera partie d’un coffret de quatre CD baptisé “An American Treasure”, dans les bacs des disquaires le 28 septembre. Selon Adria et Dana Petty, respectivement la fille et la veuve de l’artiste, le coffret couvre les quatre décennies de la carrière prolifique de Tom Petty.