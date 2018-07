Emmanuelle Seigner



L’actrice française Emmanuelle Seigner annonce qu’elle refuse de rejoindre l’Académie des Oscars pour protester contre l’exclusion par cette organisation de son mari, le réalisateur Roman Polanski, dans une lettre ouverte publiée par Le Journal du dimanche. “L’Académie américaine des arts et des sciences du cinéma me propose de la rejoindre, en compagnie d’autres actrices, au nom d’une féminisation par ailleurs nécessaire. Qui peut croire que je ne me sente pas concernée par l’égalité des femmes et des hommes ?”, écrit-elle. “Féministe, je le suis depuis toujours, mais comment puis-je faire semblant d’ignorer que l’Académie, il y a quelques semaines, a mis à la porte mon mari, Roman Polanski, pour satisfaire l’air du temps. La même Académie l’avait récompensé de l’Oscar du meilleur réalisateur pour Le Pianiste en 2003. Curieuse amnésie !”, poursuit-elle.



Carlo Vanzina



Le cinéaste italien Carlo Vanzina, l’un des pères du “cinepanett7one”, cinéma populaire fait de comédies légères, est décédé à l’âge de 67 ans, ont rapporté dimanche des médias locaux. Le “cinepanettone” doit son surnom à sa présence sur les écrans au moment des fêtes de Noël, lorsque le panettone, un gâteau traditionnel est servi sur la table des Italiens. Carlo Vanzina, fils d’un autre grand réalisateur de comédies, Steno Vanzina, commence sa carrière derrière la caméra en 1976 avec “Lune de miel à trois”.

Mais à partir de 1983 avec “Vacances de Noël” , il lance ce cinéma d’un nouveau genre, fait de comédies loufoques, souvent grivoises et inspirées de l’univers télévisuel, avec des acteurs devenus emblématiques comme Massimo Boldi ou Christian De Sica. En 40 ans de carrière, il a réalisé près de 60 films, dont certains, moins légers, sont aussi de vraies satires de la société italienne comme “Il pranzo della domenica” (Le déjeuner dominical) en 2003 ou “In questo mondo di ladri” (Dans ce monde de voleurs) en 2004.