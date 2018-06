UEM

L’Union des écrivains marocains (UEM) tiendra un congrès national extraordinaire dans six mois, à compter de fin septembre prochain, a annoncé le bureau exécutif de l’UEM dans un communiqué jeudi. Cette annonce intervient en exécution des décisions du 19è congrès tenu les 22 et 23 juin à Tanger sous le thème “Vers un nouvel horizon organisationnel et culturel”, et dont les travaux ont été suspendus suite à des différends ayant nécessité le recours à la “logique de la sagesse” et à la clairvoyance pour préserver la continuité, l’impartialité et l’unité de cette organisation, a indiqué le bureau exécutif de l’UEM. Cette décision a été dictée par ce qui a été consigné dans les écrits et les PV pertinents, et aussi par le souci des congressistes de respecter les grands principes sur lesquels l’Union repose depuis sa création et de veiller au respect des chartes, du statut et du règlement intérieur de l’Union. Les congressistes ont convenu de la création d’une commission composée de 15 membres qui se chargera, aux côtés du bureau exécutif, de la préparation du prochain congrès extraordinaire dans les meilleures conditions.



Festival

La ville d’Ifrane organise la 3è édition de son Festival international, du 6 au 11 juillet prochain, sous le thème: ‘’Ifrane, miroir de l’Atlas’’. Placée sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI et organisée par l’Association Forum Ifrane, Culture et Développement (AFICED), cette manifestation vise à promouvoir les potentialités économiques, naturelles et touristiques de la province d’Ifrane et faire connaître la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du monde, ont souligné les organisateurs lors d’un point de presse, jeudi, à Casablanca. Présentant cet événement culturel, Younès Sedki, président de AFICED, a indiqué que le programme de cette édition est aussi riche que varié, susceptible donc de satisfaire les attentes du nombreux public de différents âges et goûts.