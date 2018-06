Angelina Jolie



L’actrice américaine Angelina Jolie, en visite en Irak à l’initiative du Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU (UNHCR), a estimé dimanche que la priorité était de prévenir les conflits pour réduire les souffrances qu’ils entraînent.

“J’espère que cette année, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés (le 20 juin), nous allons trouver la force (...) d’avancer vers une nouvelle ère de prévention des conflits et de réduction de l’instabilité, plutôt que d’agir simplement sur leurs conséquences”, a-t-elle affirmé lors d’une conférence de presse à Domiz, dans le Kurdistan irakien.

Dans ce camp, ouvert en 2011, où se trouvent 40.000 réfugiés syriens, elle a tiré la sonnette d’alarme. “Quand l’UNHCR en Syrie n’a obtenu que 50% des fonds requis et seulement 17% cette année, cela a des conséquences humaines terribles. Il ne faut pas se faire d’illusions”, a-t-elle souligné.

C’est la troisième fois que l’envoyée spéciale de l’ONU se rend dans ce camp de la région autonome du nord de l’Irak, après des visites en 2012 et 2016.

“Lorsqu’il n’existe même plus le strict minimum d’aide, les familles de réfugiés ne peuvent pas recevoir un traitement médical adéquat, les femmes et les filles se trouvent en position de vulnérabilité face aux violences sexuelles, beaucoup d’enfants ne peuvent pas aller à l’école et nous gaspillons l’opportunité d’investir pour que les réfugiés puissent acquérir des qualifications et ainsi aider leur famille”, a-t-elle souligné.



Les Indestructibles 2



La célèbre famille de super-héros “Les Indestructibles” est de retour après 14 ans et le film d’animation des studios Pixar a remporté 180 millions de dollars dès le week-end de sa sortie aux Etats-Unis et au Canada, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations. M. Indestructible, sa femme et leurs trois enfants disposent chacun de super-pouvoirs — invisibilité, force ou rapidité — et partagent une aversion pour la banalité du quotidien.

Après un premier opus en 2004 plus centré sur le père de famille, c’est désormais son épouse, Elastigirl, qui travaille à sauver le monde dans ce dessin animé ayant réussi le plus gros démarrage jamais enregistré par un film d’animation, loin devant le record établi par le “Monde de Dory” en 2016 (135 millions de dollars).

Les aventures de cette famille hors-norme, dont les voix sont interprétées en français par Gérard Lanvin, Louane Emera ou encore Amanda Lear, sortiront le 4 juillet en France, après avoir largement conquis le public vendredi, samedi et dimanche en Amérique du Nord.