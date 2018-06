Bill Cosby

Le comédien américain Bill Cosby, reconnu coupable d’agression sexuelle fin avril, a changé d’avocat, trois mois avant l’audience qui doit fixer sa peine, a indiqué jeudi son porte-parole. “M. Cosby a remplacé son équipe juridique par l’avocat Joseph P. Green”, un avocat connu de Philadelphie, a confirmé à l’AFP son porte-parole Andrew Wyatt, sans expliquer les raisons de ce changement. Ce n’est pas la première fois que Bill Cosby, 80 ans, change d’avocat. Pour son deuxième procès qui avait débouché sur sa condamnation le 26 avril, Bill Cosby avait choisi de se faire représenter par un avocat vedette de Los Angeles, Tom Mesereau.

Johnny Hallyday

Des motos qui pétaradent et des larmes aux yeux : plus de 2.000 fans du chanteur Johnny Hallyday, décédée le 5 décembre, ont inauguré samedi une statue à l’effigie de leur idole dans un village du sud de la France où est enterrée sa mère. Haute de trois mètres, la statue en résine est installée sur le terrain d’un restaurant en bordure de route nationale: le chanteur désigne d’un doigt la foule, et tient un micro dans l’autre main. “Johnny, c’est mon Dieu, moi je ne suis qu’un apôtre”, résume Mickaël Arme, alias Johnny Mike sur scène, qui entretient sa ressemblance avec “l’idole des jeunes”. Pour ces inconditionnels, dont beaucoup arborent un portrait du rockeur sur leur tee-shirt noir, ou tatoué sur l’épaule, Johnny est un “frère”, il est “tout”, et sa disparition les a plongés dans un immense chagrin.