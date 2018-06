Jawhara Talents

Le dépôt des candidatures pour la participation à la 8ème édition de la compétition "Jawhara Talents" est fixé du 14 au 28 juin, annoncent mardi les organisateurs dans un communiqué. Booster la culture musicale parmi les jeunes et dénicher les graines de stars de la scène marocaine touchant aux genres rap/hip-hop, rock, fusion et châabi sont les maîtres mots de la compétition, relève-t-on de même source.

Les jeunes talents seront évalués par un jury de professionnels composé d'Arres Abdehharmane, Abderrahim El Bartai, Ali Faraoui, Oubiz (Darga) et Khalid Moukdar, précisent les organisateurs. Les groupes sélectionnés par le jury seront annoncés le 2 juillet et leurs performances seront évaluées sur 2 jours (les 19 et 20 juillet). Lors du 3ème jour, le jury départagera les participants et désignera les gagnants.

Les jeunes désirant participer à la compétition sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible sur le site www.jawharatalents.ma.

Jawhara Talents est un tremplin permettant aux jeunes souhaitant se faire connaître d'accéder à leurs premières scènes devant un large public, conclut le communiqué.



Festival

Khmers rouges au Cambodge, talibans en Afghanistan, guerre en ex-Yougoslavie: le Festival du film d'animation d'Annecy (est), rendez-vous de référence mondiale dans ce domaine, s'ouvre lundi pour une 42ème édition à la tonalité politique et historique. Pendant six jours, plus de 500 films seront projetés sur les rives du lac de Haute-Savoie, dont plus de 200 en sélection officielle. "On sent le poids de l'état du monde, de l'actualité qui s'immisce dans les films, et une volonté des réalisateurs de prendre position, ou à tout le moins d'énoncer un point de vue sur l'état du monde dans lequel on vit", explique à l'AFP Marcel Jean, délégué artistique du festival.