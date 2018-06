Avicii

Les obsèques du Suédois Avicii, considéré comme l'un des DJ meilleurs au monde, ont été célébrées dans l'intimité vendredi, a indiqué mardi son agent à l'AFP. "Tim Bergling (de son vrai nom) a été enterré vendredi au cimetière Skogskyrkogården de Stockholm", a dit Ebba Lindqvist. "Seuls sa famille et ses plus proches amis étaient présents", a-t-elle précisé. Star de la scène électro, Tim Bergling a été retrouvé sans vie le 20 avril à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.

Quelques jours après la mort du DJ, sa famille avait publié une lettre ouverte affirmant que le jeune homme "n'en pouvait plus" et "voulait la paix". Contactée par l'AFP, une porte-parole de l'artiste avait refusé de confirmer la cause de la mort, ni s'il s'agissait d'un suicide. Au cours de ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite, due à une consommation excessive d'alcool. Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant sa retraite.



Eunice Gayson

L'actrice britannique Eunice Gayson, qui incarna la toute première James Bond girl au cinéma dans "James Bond contre Dr No" (1962), est décédée à l'âge de 90 ans, ont annoncé samedi les producteurs de la saga 007.

"Nous sommes particulièrement tristes d'apprendre qu'Eunice Gayson, notre toute première «(James) Bond girl», qui joua Sylvia Trench dans «Dr. No» et «Bons baisers de Russie» est décédée. Nos sincères pensées à sa famille", déclarent Michael Wilson et Barbara Broccoli sur le compte officiel du célèbre espion de Sa Majesté. Initialement pressentie dans le rôle de Miss Moneypenny, Eunice Gayson avait finalement obtenu celui de la petite amie de James Bond, Sylvia Trench. Elle est la première à séduire James Bond dans "James Bond contre Dr No", même si l'histoire a surtout retenu Ursula Andress, également présente dans le film. Eunice Gayson avait également joué dans "La Revanche de Frankenstein" (1958).