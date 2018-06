Patrimoine culturel

Le ministère de la Culture et de la Communication s’attèle à l’inscription du site d’empreintes de dinosaures situé sur la plage d’Anza à Agadir sur la liste du patrimoine culturel national. Visant à faire connaître ce site, le valoriser et l’intégrer dans le processus de développement intégré, cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique d’Etat dans le domaine de la protection du patrimoine national, le ministère de la Culture et de la Communication - département de la Culture a pris des mesures administratives et de gestion en vue d’inscrire et de classer le site d’empreintes de pas des dinosaures sur la liste du patrimoine culturel national, a indiqué le ministère dans un communiqué. Découvertes en 2014 sur la plage d’Anza dans la banlieue d’Agadir, ces empreintes, situées dans la zone de contact mer-eau avec la terre, remontent, selon les études menées sur le terrain, à 85 millions d’années, a précisé la même source, notant que ce site, qui comporte plus de 300 empreintes et 56 pistes, est le premier en Afrique et le quatrième au niveau mondial à comprendre des empreintes de pas des rares dinosaures à quatre doigts.



Commission d’aide

La Commission d’aide à l’organisation des festivals cinématographiques a tenu sa deuxième session les 7 et 8 juin à Rabat, au cours de laquelle elle a retenu 21 festivals et manifestations pour bénéficier de son soutien financier d’un montant global de 5.860.000 DH. La Commission, qui s’est réunie au siège du Centre cinématographique marocain (CCM), a examiné 21 dossiers de demande de soutien et a reçu les organisateurs des festivals et manifestations qui ont présenté et défendu leurs projets, indique un communiqué du CCM.