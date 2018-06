Prince

Prince aurait eu 60 ans ce jeudi: sa maison de disques en a profité pour annoncer la prochaine sortie d’un nouvel album posthume de neuf titres, en diffusant en avant-première une interprétation très personnelle d’un célèbre “negro spiritual”. Prince est mort le 21 avril 2016 à 57 ans, d’une overdose involontaire de puissants médicaments anti-douleur, laissant derrière lui une mine d’enregistrements qu’il avait conservés sans projet précis de diffusion. Jeudi, sa maison de disques Warner Bros, avec laquelle il fut longtemps en conflit avant de se réconcilier peu avant sa mort, a annoncé qu’elle sortirait le 21 septembre un nouvel album composé de chansons enregistrées en 1983, au domicile du chanteur dans le Minnesota. Sur cet album sobrement intitulé “Piano and a Microphone 1983”, le guitariste virtuose chante en jouant du piano sans aucun autre accompagnement, un format minimaliste qu’il avait aussi retenu pour la dernière tournée avant sa mort.



Beyoncé

La chanteuse et son mari Jay-Z ont créé l’hystérie mercredi soir en dévoilant une photo de leurs jumeaux Rumi et Sir lors de l’ouverture de leur concert à Cardiff. Après “On the Run Tour” en 2014, Beyoncé et Jay-Z ont lancé leur nouvelle tournée commune, “One The Run Tour II” ce mercredi 6 juin à Cardiff, en Angleterre. Au total, 36 dates sont prévues à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Pour les images projetées durant leur show, les deux artistes n’ont pas hésité à utiliser des vidéos et des photos personnelles. Le public a ainsi pu découvrir quelques extraits de leur mariage, mais aussi des photos de Blue... et des jumeaux Rumi et Sir. Sur l’écran sont donc apparus Beyoncé et Jay-Z tenant leurs bébés dans les bras avec les messages “L’amour est universel” et “L’amour ne change jamais”. Des images qui ont déclenché l’hystérie au sein du public.