Parution

Un album illustré pour enfants signé de Zindzi Mandela, fille cadette de Nelson et Winnie Mandela, va être publié dans une grande partie du monde le 28 juin à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de l’ancien président sud-africain, a-t-on appris mardi auprès de son éditeur français.

“Partager la parole de la fille de Nelson Mandela avec les enfants de France, quel honneur et quel bonheur”, s’est réjoui Alain Serres, directeur de Rue du Monde, auprès de l’AFP.

Le livre, “Grand-père Mandela” (“Grandad Mandela” dans l’édition originale en anglais chez Lincoln Children Books), illustré par l’artiste américain Sean Qualls, revient sur le parcours hors du commun de l’icône de la lutte anti-apartheid et prix Nobel de la paix.



Harvey Weinstein

Le producteur déchu Harvey Weinstein, inculpé le 25 mai pour un viol en 2013 et une agression sexuelle en 2004, a plaidé mardi non coupable au tribunal de Manhattan.

Le producteur de 66 ans, catalyseur du mouvement #MeToo après avoir été accusé par près d’une centaine de femmes d’abus sexuels allant du harcèlement au viol, a plaidé non coupable de trois chefs d’accusation, un pour l’agression sexuelle et deux pour le viol. Il risque, en cas de condamnation, jusqu’à 25 ans de prison.

Harvey Weinstein, en costume sombre et cravate, n’a prononcé que quelques mots lors de l’audience, devant une salle comble. “Non coupable”, a-t-il répondu d’une voix à peine audible au juge qui lui demandait comment il entendait plaider. A plusieurs reprises, il a ensuite simplement répondu “oui”, lorsque le juge lui rappelait les conditions de son placement en liberté surveillée.