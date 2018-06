Box-office

Le dernier épisode de la saga Star Wars reste en tête du box-office nord-américain mais accuse une nette chute, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

“Solo: A Star Wars Story”, le dernier mastodonte des studios Disney, “a fait -65% ce week-end à 29 millions de dollars, 148 millions en tout”, a précisé la société dans un tweet. C’est une chute quasiment aussi forte que l’avant-dernier épisode, “Les derniers Jedi” (-67% en deuxième week-end), à la différence près que celui-ci était parti de beaucoup plus haut que “Solo”.

L’anti super-héros “Deadpool 2” a quant à lui rapporté 23 millions de dollars pendant son troisième week-end, pour un total de 255 millions.

“A la dérive”, avec Shailene Woodley et Sam Claflin, qui met en scène un couple luttant pour sa survie en mer pendant un ouragan, s’est hissé à la troisième place pour son premier week-end et a récolté 11,5 millions de dollars.



Johnny Depp

Johnny Depp était en Russie ces derniers jours pour quelques concerts avec son groupe Hollywood Vampires. Et l’acteur semble au 36e dessous. Des photos le montrant extrêmement amaigri circulent dans la presse américaine et sur les réseaux sociaux. On le voit notamment poser avec ses fans.

Johnny Depp semble au plus mal mais ne se cache pas. Ses fans espèrent qu’il ne s’agit que d’une préparation à un nouveau film. Ils s’inquiètent pour sa santé.

Johnny Depp a eu beaucoup de problèmes au cours des derniers mois. Après avoir été accusé d’abus sur la personne d’Amber Heard, il est entré en conflit avec ses anciens managers. On le dit ruiné et il se voit forcer de mettre certaines de ses propriétés en vente pour rembourser ses dettes.