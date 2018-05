Parution



‘’Philosophie et cinéma’’ est l’intitulé du nouvel ouvrage que vient de publier l’universitaire Aziz El Haddadi aux éditions Post-modernité à Fès. En 145 pages de format moyen, l’auteur tente d’approcher les différentes facettes de la relation entre philosophie et 7ème, qui ont notamment en commun ‘’une certaine recherche de la vérité’’.

‘’Chaque fois que le cinéma s’imprègne de la pensée philosophique, on assiste à une forme de révolution artistique’’, écrit Aziz El Haddadi dans la préface du livre, citant des exemples de cinéastes qui ‘’pourraient être comparés à des philosophes et grands penseurs et qui ont apporté de nouvelles idées et levé, par le truchement de l’image, le voile sur certaines vérités’’.

En introduisant un ‘’appel du cinéma’’, l’auteur essaie de trouver des éléments de réponse à une grande interrogation: Comment le cinéma et la philosophie peuvent contribuer, ensemble, à la promotion de la pensée et la libération de la création.

La publication est agencée en neuf chapitres axés notamment sur ‘’Philosophie et cinéma d’auteur’’, ‘’Cinéma et métaphysique’’, ‘’Philosophie et critique’’, ‘’Cinéma de la pensée au Maroc’’ et ‘’Art et vérité dans le nouveau cinéma marocain’’.



Festival



La 12ème édition du Festival "Ramadan Lamrissa : Carrefour des arts " se tiendra du 1er au 3 juin, à l'espace Bab Lamrissa à Salé, à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

Initiée par le Conseil de l'arrondissement de Bab Lamrissa, avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation sera marquée par des veillées de Dikr et d'Ibtihal (invocation de Dieu), des concours d'apprentissage et de psalmodie du Saint Coran, des soirées de la musique andalouse et du Melhoun, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette manifestation sera couronnée par l'organisation du "Prix Lamrissa d'apprentissage et de psalmodie du Saint Coran", à la mosquée Imame Malek à Salé sous la supervision d'un parterre d'oulémas et en collaboration avec le Conseil local des oulémas de la préfecture de Salé.

Seront organisés, parallèlement à cet événement, des tournois sportifs, des compétitions culturelles ainsi que des visites touristiques à l'ancienne médina.