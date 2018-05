Slimane

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, le chanteur français Slimane a raconté la dernière conversation qu’il a eue avec Maurane, décédée le 7 mai dernier à l’âge de 57 ans. L’artiste a avoué qu’il devait chanter en duo sur la scène de Forest National avec la chanteuse belge la veille de sa mort, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu: “En fait, elle m’a un peu disputé, deux jours avant”, a-t-il avoué.

“On s’est parlés sur Twitter pour ce fameux duo, elle avait dit oui, et moi, il faut savoir que Maurane, je suis totalement fan, j’étais trop content, on devait chanter «La chanson des vieux amants»”, a poursuivi le chanteur. “Elle m’avait passé son numéro et dit ‘Appelle-moi’ et dans la folie du truc, je ne l’ai pas appelée tout de suite”.

Ce n’est finalement que deux jours avant le concert que Slimane a appelé Maurane. Un délai bien trop court pour la chanteuse, qui lui a répondu: “Ecoute, ce n’est pas comme ça que je travaille. Tu aurais dû m’appeler, je t’ai donné mon numéro et je demandais que ça”. “Je comprends. Je m’en suis voulu, j’étais même honteux”, a expliqué Slimane. “C’est la dernière conversation que j’ai eue avec elle, donc je suis un peu triste”.



Jada Pinkett Smith

Dans son émission Red Talk Table, qu’elle anime sur Facebook avec sa mère et sa fille, Jada Pinkett Smith a évoqué son plus grand complexe. “Beaucoup de gens me demandent pourquoi je porte des turbans. Je n’en avais pas encore parlé. Ce n’est pas facile d’en parler mais je vais le faire”, a confié l’actrice de 46 ans. “J’ai commencé à perdre mes cheveux.” “C’était terrifiant quand ça a commencé. Un jour, j’étais sous ma douche et mes mains étaient remplies de cheveux. Je me suis dit: Oh mon Dieu, est-ce que je deviens chauve?”, a poursuivi la femme de Will Smith. “C’est l’une des seules fois dans ma vie où je tremblais vraiment de peur.” Pour remédier à ce problème, Jada a tout essayé selon le site de Pure People. “J’ai fait tous les examens possibles. Ils ne savent pas pourquoi”.