Bob Dylan

Une guitare emblématique du passage de Bob Dylan du folk à l’électrique s’est vendue samedi 495.000 dollars à New York, lors d’une vente aux enchères consacrée aux “icônes de la musique”. La guitare, une Fender Telecaster de 1965 qui appartenait à Robbie Robertson, guitariste de Bob Dylan, a été utilisée tant par Dylan que par Eric Clapton et George Harrison, selon la maison d’enchères Julien qui organisait la vente. Elle avait été estimée entre 400.000 et 600.000 dollars. Elle a marqué la conversion du chanteur folk de “The Times They Are A-Changin’”, à l’électrique avec des chansons comme “Like a Rolling Stone”.

Parmi les autres guitares célèbres vendues sous le marteau samedi: la première guitare électrique de George Harrison, une Hofner Club 40, partie pour 430.000 dollars, ou une guitare Fender Telecaster en bois de rose fabriquée pour Elvis Presley en 1968, adjugée 115.200 dollars.



Claude François

Un vinyle comprenant des versions inédites de chansons du chanteur français Claude François va être bientôt mis en vente en 1.000 exemplaires, cinq ans après leur découverte accidentelle par des fans de l’artiste disparu il y a 40 ans. Il s’agit de maquettes de cinq chansons où l’on entend Claude François dicter des consignes et faire des corrections pour “Le téléphone pleure” ou “Je viens dîner ce soir”, selon une information du journal Le Parisien, confirmée à l’AFP par l’attaché de presse des fils de l’artiste. “Ce sont des maquettes de chansons, des premières versions des disques sortis entre 1965 et 1977”, a précisé Fabien Lecoeuvre. D’après le Parisien, un fan belge, Vincent Magos, a découvert une cinquantaine de vieilles cassettes audio dans un lot de souvenirs qu’il a achetés. N’ayant pas de lecteur, il contacte un autre fan, Sébastien Fauvin, pour les écouter.