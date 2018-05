Exposition

Une exposition photographique sur le Maroc a permis aux participants aux activités de la Fondation Fox, les 12 et 13 courants à San Cristobal de Guanajuato, (400 km de Mexico), de découvrir le charme et les couleurs du Royaume. Inaugurée samedi par l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Mohamed Chafiki et l'ancien Président Mexicain Vicente Fox Quesada, en présence de ses invités et de plusieurs personnalités participant aux différentes activités organisées par la Fondation, cette exposition met en avant les différentes facettes de la richesse et de la diversité culturelle du Royaume.



Hommage

L’Union des écrivains et hommes de lettres des Emirats arabes-unis a organisé une soirée de poésie à Abou Dhabi en hommage à la poétesse marocaine, Wafae El Amrani, qui a exposé devant l’assistance son long et riche parcours littéraire. Lors de cette manifestation, qui s’est déroulée lundi soir au théâtre national de la capitale émiratie, en présence du secrétaire général de l’Union des écrivains et hommes de lettres arabes et président de l’Union des écrivains et hommes de lettres des Emirats arabes-unis, Habib Sayegh, de professeurs universitaires, poètes, créateurs, journalistes et membres de la communauté marocaine résidant dans ce pays du Golfe, Wafae El Amrani a déclamé plusieurs poèmes puisés de ses différents répertoires.