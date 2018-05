R. Kelly



Spotify a annoncé jeudi retirer de ses playlists les chansons de l’artiste américain R. Kelly, après un appel du mouvement Time’s Up à “couper les ponts” avec le chanteur accusé d’abus sexuels depuis plusieurs années, une première dans le monde de la musique en ligne.

En août 2017, Spotify avait écarté de son service une vingtaine de groupes qualifiés de “haineux”, liés au mouvement suprémaciste blanc ou aux néo-nazis, une décision similaire à celle prise par la plateforme iTunes d’Apple en 2014. Mais la nouvelle charte de Spotify publiée jeudi étend désormais le champ d’action à la vie privée des artistes, au-delà de leur oeuvre.

“Lorsqu’un artiste ou un créateur fait quelque chose de particulièrement nocif ou haineux (par exemple, de la violence envers les enfants ou de la violence sexuelle), cela peut changer la façon dont nous travaillons avec lui ou dont nous le soutenons”, explique la plateforme suédoise.



Prix Averroès



La chercheuse italienne Manuela Paschi de l’université de Pise a remporté “le Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne” de la 17ème Rencontre internationale “Printemps de la philosophie”, organisée récemment à Fès.

Cette rencontre organisée par l’”Association des amis de la philosophie” autour de la thématique “Philosophie de la beauté et cinéma”, a été marquée par la projection de films, des ateliers de cinéma et de critique et des débats entre philosophes et réalisateurs.

Les participants à cette rencontre, dont des philosophes, des cinéastes et des critiques ont mis en valeur le rôle de la philosophie et du cinéma dans l’édification d’une société instruite sur les plans intellectuel et artistique, notant que les interactions entre ces disciplines contribuent à la création des espaces d’échange et à l’ouverture de nouvelles perspectives de création.