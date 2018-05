Parution

L'ouvrage intitulé ''La texture poétique du chant andalou ... Performance de Moulay Ahmed Loukili: enregistrement et manuscrit'', dont la publication a été assurée par l'Association Nassaim Al Andalouss des amateurs de la musique andalouse de Tanger, présente l'expérience de l'un des plus grands maîtres de la musique andalouse en matière de documentation de cet art authentique.

Lorsqu'il s'agit d'un manuscrit d'un des piliers du chant andalou au Maroc, il n'y a pas lieu d'enchérir sur sa valeur artistique, patrimoniale ni de diverger sur ses objectifs visant à documenter la mémoire musicale, indique Ahmed Guennoun, président de l’Association Nassaim Al Andalouss des amateurs de la musique andalouse de Tanger dans la préface de l'ouvrage réalisé par les chercheurs marocains Hatim Loukili et Driss Guedira.





Prix Nobel 2018

Secouée par un scandale sexuel, l'académie suédoise ne désignera pas de prix Nobel de littérature en 2018. En effet, Jean-Claude Arnault, mari d'une membre du jury du Nobel de littérature, est accusé de viols et de harcèlement sexuel par 18 femmes en novembre. Les académiciens en exercice ont tous nié avoir eu vent des agressions dont est accusé l'influent photographe. Selon la BBC, plusieurs des victimes auraient été agressées dans des lieux appartenant à l'académie suédoise.

Il bénéficiait notamment de généreuses subventions de l'institution pour un lieu d'exposition et de performances qu'il dirigeait à Stockholm, fermé depuis. Des subventions qui violaient les règles de l'académie sur les conflits d'intérêts, puisque l'épouse académicienne du photographe possédait elle-même la moitié des parts du lieu.

Jean-Claude Arnault est aussi accusé par cette enquête interne d'être responsable de fuites des noms de lauréats du Nobel de littérature dans les médias.