Adaptation

Voilà une adaptation qu'on n'attendait presque plus. Pendant des années, Frank Darabont, qui a déjà adapté trois romans de Stephen King à l'écran (Les Evadés, La ligne verte et The Mist), a eu le projet de mettre en image "Marche ou crève" dont il possédait alors encore les droits. Finalement, ce projet, resté très longtemps en développement, n'a jamais vu le jour... mais vient de se mettre à nouveau en marche avec une toute nouvelle équipe !

Selon le Hollywood Reporter, New Line Cinema, la société de production qui a engrangé 700 millions de dollars de par le monde avec l'adaptation d'un autre roman de King, Ca, a décidé d'exploiter à nouveau la verve de l'auteur. C'est d'ailleurs un fan de "Marche ou crève" qui se chargera d'écrire le scénario de l'adaptation : James Vanderbilt.



Cannes

Alors que le monde du divertissement est encore sous le coup de l'affaire Weinstein, le 71e Festival de Cannes a décidé de s'engager à son tour contre le harcèlement sexuel avec la mise en place d'un numéro de téléphone. Cette mesure, annoncée par la Secrétaire d'Etat en charge de l'égalité hommes/femmes Marlène Schiappa, vise à signaler d'éventuelles agressions. "Un partenariat a été conclu avec le Festival de Cannes qui a décidé de s'engager contre le harcèlement sexuel", a-t-elle déclaré à l'issue d'un débat avec Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Et la Secrétaire d'Etat d'ajouter à l'AFP : "Un des viols dont (le producteur) Harvey Weinstein est accusé s'est passé à Cannes, donc l'idée est de dire que Cannes n'est pas immobile".