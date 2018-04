Shazam

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur l’offre formulée par Apple sur Shazam, l’application britannique de reconnaissance musicale pour appareils mobiles, craignant que l’opération ne permette au constructeur de l’iPhone de détourner la clientèle de ses concurrents. Apple avait confirmé l’acquisition de Shazam Entertainment en décembre, une opération destinée à concurrencer plus efficacement Spotify, le leader du secteur. L’Exécutif européen redoute qu’”Apple n’ait accès à des données sensibles sur le plan commercial concernant les clients de ses concurrents pour la fourniture de services de diffusion de musique en continu dans l’EEE (Espace économique européen)”.



Spotify

La plateforme de streaming Spotify a dévoilé mardi une nouvelle version améliorée de son offre gratuite, visant à renforcer sa position de leader sur le marché de la musique en ligne, alors qu’Apple et Amazon se sont lancés à ses trousses. “Nous savons que c’est le seul moyen d’atteindre notre objectif d’attirer des milliards de fans vers la plateforme et d’amener toute l’industrie de la musique à la taille qu’elle devrait avoir, selon nous”, a expliqué Gustav Soderstrom, responsable de la recherche et du développement de la compagnie suédoise, lors d’un événement organisé à New York. Le dirigeant a expliqué que 60% des abonnés payants étaient initialement des utilisateurs du service gratuit.

Concrètement, le service gratuit présentera désormais moins de restrictions, a indiqué Spotify. Jusqu’ici, la version mobile ne permettait que de jouer de la musique en mode aléatoire, l’application choisissant elle-même les morceaux au sein d’une playlist. Spotify imposait aussi une limite au nombre d’écoutes pour un même morceau. La nouvelle offre rend désormais possible pour les abonnés non payants d’écouter le titre qu’ils souhaitent, autant de fois qu’ils le souhaitent, pour peu qu’il figure dans l’une des 15 playlists personnalisées par la plateforme.