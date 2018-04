Wiam Dahmani

L’animatrice de télévision, actrice et chanteuse marocaine Wiam Dahmani est décédée dimanche aux Emirats arabes unis. L’artiste est morte des suites d’une crise cardiaque subite. Née le 22 août 1983 à Kénitra, elle a débuté sa carrière d’animatrice de télévision à Dubai TV, après avoir effectué sa scolarité à l’école américaine de Sharjah. Elle a également participé à plusieurs films bollywoodiens et pakistanais, en tant qu’actrice et chanteuse. L’artiste a également travaillé pour la chaîne de télévision Zee Aflam, qui diffuse des films indiens sous-titrés en arabe.



Festival

Après trois jours de soirées mystiques, de veillées spirituelles et de conférences-débats, la première édition du Festival international de la Tariqa aissaouia s’est achevée, samedi à Casablanca, en nocturne par une soirée haute en couleur, célébrant l’héritage aissaoui dans la musique andalouse. Le concert de clôture du festival, organisé par la section casablancaise de l’Association Fès-Saïss, a été conçu et réalisé par Abdelhamid Essbai, et interprété avec brio par la chorale Andalucia du Maroc, accompagnée de l’artiste Marouane Hajji et de l’orchestre de musique andalouse de Fès dirigé par Mohamed Otmani. La cérémonie, qui a drainé un public nombreux a été également marquée par la participation de l’ensemble Aissaoua de Salé, sous la conduite du M’qadem Yasser Cherki, l’orchestre Assala de Melhoun de Meknès dirigé par Rachid Lahkim ainsi que l’ensemble Hadra de Chaouen, dirigé par Khayra Afazaz.