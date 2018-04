Shaggy et Sting

"La vérité c'est qu'il n'y a pas de pureté en musique. Tout n'est qu'hybride" : la star britannique Sting, dont le rock doit tant au reggae, fait tandem avec le roi du dancehall Shaggy sur "44/876", un album pop aux volutes de Jamaïque. C'est à New York, où plus de 170 langues sont parlées et où tous les deux vivent depuis plusieurs années, que l'Anglais et le Jamaïcain ont enregistré cet opus à paraître vendredi.

"Il y a deux ans, on m'a fait écouter une démo de Shaggy qui allait devenir notre premier single, +Don't Make me Wait+. J'aimais beaucoup. Alors je suis allé à sa rencontre pour lui dire que j'aimerais bien chanter dessus. Et il a accepté...", raconte l'ex-leader du groupe The Police, à qui on ôterait allègrement une dizaine d'unités à ses 66 ans. Finalement, ce sont douze titres qui seront mis en boîte. "Le fruit d'improvisations au cours desquelles on s'est bien amusé", complète Shaggy, 49 ans, dont la voix de baryton ramène à ses tubes des années 90 "Boombastic", "Hey Sexy Lady".



Zaho

Dans quelques mois, Zaho donnera naissance à son premier enfant. C'est une nouvelle qu'elle a souhaité annoncer elle-même à ses 277 000 abonnés en vidéo ! On la voit s'adresser à ses fans et dévoiler son baby bump déjà bien installé. Une jolie surprise mais pas si étonnante concernant la jeune femme de 37 ans, qui confiait il y a quelques mois à Paris Match ses envies de maternité. En couple depuis un moment, elle rêvait déjà de "concrétiser cet amour en fondant une famille". C'est désormais chose faite pour Zaho, à qui la vie semble particulièrement sourire en ce moment. En effet, à la fin de son message vidéo, on découvre le clip de sa nouvelle chanson intitulée Bonne nouvelle. Jolie coïncidence !