Kendrick Lamar

Le rappeur américain Kendrick Lamar a été récompensé lundi par le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie musique pour son album "DAMN.", une première pour un artiste hip-hop et plus largement pour la musique populaire moderne. C'est une nouvelle reconnaissance pour celui qui, à 30 ans, a déjà glané 12 Grammy Awards, les récompenses de l'industrie américaine de la musique, dont 5 pour "DAMN." lors de la dernière cérémonie. Si le prix Pulitzer a été créé en 1917, la catégorie musique est, elle, apparue en 1943. Elle a été systématiquement attribuée à des œuvres de musique classique jusqu'au sacre du musicien et compositeur de jazz Wynton Marsalis, en 1997. Dès l'année suivante, le Conseil d'administration du prix Pulitzer a décidé d'assouplir les critères afin de favoriser la diversité des oeuvres éligibles. Il a de nouveau élargi le spectre en 2004, ce qui a permis au saxophoniste Ornette Coleman de l'emporter en 2007. Malgré ces réformes, aucun artiste de musique moderne populaire n'avait encore été récompensé avant cette année.



Netflix

Le service américain de vidéo en ligne Netflix a affiché de meilleures performances qu'attendu au premier trimestre, engrangeant notamment 7,41 millions d'abonnés supplémentaires, a-t-il annoncé lundi, une bonne santé qui a fait bondir le titre en Bourse. Netflix a désormais 125 millions d'abonnés à travers le monde (dont 119 millions d'abonnés payants, la différence étant due par exemple aux personnes qui testent le service, gratuit le premier mois), soit une hausse de 7,41 millions de souscripteurs, un record pour un premier trimestre. Les analystes en attendaient 6,3 millions. Sur ces 125 millions, 68,3 millions sont en dehors des Etats-Unis.