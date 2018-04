Farid Belkahia

Deux publications sur l’œuvre et la vie de l’artiste marocain Farid Belkahia viennent de paraître et ont été présentées au public, samedi dernier à Marrakech, en présence d’une pléiade d’artistes, intellectuels et hommes de lettres. Intitulé "Farid Belkahia ou l’art en liberté", le premier ouvrage collectif est réalisé à l’initiative de la Fondation Farid Belkahia créée par Rajae Benchemsi, l’épouse de l’artiste, pour perpétuer son œuvre et sa mémoire. Cette œuvre bilingue (français-anglais) parue en co-édition entre la Fondation Farid Belkahia et les Editions Skira (Paris) réunit les contributions des participants au colloque international, qui s’est tenu à Marrakech à l’occasion de l’inauguration de cette Fondation et de son musée en 2016. Prétexte à une confrontation de regards autour de Farid Belkahia et de son œuvre, cet ouvrage de 208 pages prouve que cet artiste a désormais droit de cité dans le nouveau récit de la modernité qui reste à écrire.



Marouan Benabdellah

Le pianiste marocain Marouan Benabdellah a enchanté un public péruvien féru de musique arabe et occidentale classique, le temps d’un récital organisé au siège du Centre culturel Ccori Wasi à Lima. Lors de cette soirée culturelle, organisée vendredi par l’ambassade du Maroc au Pérou en partenariat avec l’Université Ricardo Palma et Radio Filarmonia, l’artiste marocain a enchanté les mélomanes en leur proposant un voyage dans l’univers de la musique classique à travers une sélection de morceaux qui ont charmé l’audience. Lors de ce récital, qui a connu la participation du président du Congrès péruvien, Luis Galarreta et de personnalités bien en vue du monde de la politique et des arts, outre des membres du corps diplomatique accrédité à Lima, le virtuose marocain a offert un magnifique concerto autour de son projet "Arabesque", qui revisite la musique classique du monde arabe à travers une sélection de morceaux exécutés avec perfection.