"The Voice Kids"

Le jeune Marocain Hamza Labyad a remporté samedi le titre de l'émission musicale "The Voice Kids" dans sa deuxième saison.

Agé de 10 ans, Hamza a décroché ce titre après avoir engrangé le plus grand nombre de votes du public lors de la finale.

L'Egyptienne Achraqat Ahmad a occupé la deuxième place, tandis que le Saoudien Loujay Masrahi s'est classé troisième.

Tout au long des épisodes de cette émission, diffusée sur la chaîne "MBC", les candidats ont été coachés par les chanteurs Kadem Assahir (Irak), Tamer Hosni (Egypte) et Nancy Ajram (Liban).



Musée

La Direction provinciale de l'éducation et de la formation d'Oujda-Angad a annoncé, vendredi, la création prochaine d'un musée provincial dédié à la mémoire éducative de la ville d'Oujda.

La création de ce nouvel établissement vise à célébrer la désignation de la ville d'Oujda comme capitale de la culture arabe au titre de l'année 2018, et à contribuer à la préservation de la mémoire et du patrimoine éducatif de cette ville millénaire, indique un communiqué de la Direction provinciale.

A cet effet, des réunions de coordination ont eu lieu entre le directeur provincial de l'éducation et de la formation, Mohamed Zerouki, et le chercheur spécialiste dans la mémoire de la ville d'Oujda, Badr El Moqri, qui a présenté une recherche scientifique iconographique retraçant l'histoire et le patrimoine éducatif de la capitale de l'Oriental, ajoute la même source, notant que les photos et les documents contenus dans ce travail seront exposés au musée, en vue de faire découvrir aux visiteurs les différentes facettes du patrimoine éducatif d'Oujda.

Le nouveau musée devra exposer environ mille photos et autant de recherches historiques, en sus de nombre d'outils et d'instruments utilisés dans l'éducation au niveau des différents établissements scolaires de la région, et ce depuis la fin du 19ème siècle, ainsi que plusieurs créations littéraires et scientifiques produites par des chercheurs oujdis.