Mark Salling



L'acteur Mark Salling, l'une des stars de la série musicale "Glee", a été retrouvé mort et s'est probablement suicidé quelques semaines avant le début de son procès pour possession d'images pédopornographiques, d'après son avocat et la presse américaine. "Je peux confirmer que Mark Salling est décédé tôt ce matin", a écrit son avocat Michael Procter à l'AFP mardi. Il avait 35 ans. D'après le site d'informations sur les célébrités TMZ, il s'est pendu, et son corps a été retrouvé près d'une berge à Sunland, en banlieue de Los Angeles. Une source proche de l'acteur souligne toutefois que toutes les informations de presse ne sont "pas vérifiées, nous rassemblons encore des informations". La police de Los Angeles n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter le décès du comédien.

Mark Salling incarnait Noah Puckerman dans la série à succès sur un groupe de performance musicale dans un lycée. "C'était une personne gentille et aimante, très créative, qui faisait de son mieux pour atténuer de graves erreurs et manques de jugement", ajoute Michael Proctor.



Exposition



Une exposition itinérante, composée de livres des bibliothèques des Instituts culturels nationaux de l'Union européenne (EUNIC), sera organisée, de janvier à juin 2018 à Rabat. Composée de 15 livres de chaque pays en allemand, espagnol, français, portugais et arabe, et d'un panneau de présentation, cette exposition est dédiée aux enfants et aux adolescents des bibliothèques de la région de Rabat-Salé-Kénitra, indique un communiqué de la direction régionale du ministère de la Culture et de la Communication. Les bibliothèques et médiathèques des centres culturels européens (Institut français, Instituto Cervantes, Instituto Camões, Goethe-Institut) qui constituent des centres de ressources linguistiques incluant des espaces à destination du jeune public, ont pour objectif de rendre accessible à tous leurs collections, précise-t-on de même source.