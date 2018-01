Meryl Streep

Meryl Streep, très rare à la télévision, rejoindra Nicole Kidman et Reese Witherspoon pour la deuxième saison de la série à succès "Big Little Lies", a annoncé mercredi la chaîne câblée HBO. La comédienne aux trois Oscars jouera le rôle de la mère de Perry Wright (Alexander Skarsgard), qui se rend dans le quartier où se déroule l'action pour enquêter sur le décès de son fils durant la première saison. Très présente au cinéma, Meryl Streep, 68 ans, n'a fait que de rares apparitions à la télévision, principalement dans la série "Web Therapy" (en 2010 et 2012), dans l'adaptation de la pièce à succès "Angels in America" pour HBO en 2003, ou à ses débuts dans la série "Holocaust" (1978). Tiré du roman de l'auteure à succès Liane Moriarty, "Big Little Lies" était initialement calibrée comme une mini-série, et ne devait pas dépasser les sept épisodes, diffusés début 2017. Mais la série a été un succès d'audience et a raflé huit Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, ainsi que quatre Golden Globes.



Elton John

Le chanteur britannique Elton John a annoncé mercredi à New York qu'il effectuerait une "dernière" tournée géante de trois ans avant d'arrêter de parcourir le monde, pour se consacrer à l'éducation de ses deux enfants. La star de 70 ans a expliqué qu'il ne mettrait pas pour autant un terme à sa carrière de musicien et de chanteur, déjà longue de plus de 50 ans, et qu'il continuerait à produire de la musique. "J'espère continuer à créer jusqu'à ma mort", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à New York, retransmise en direct sur Internet. Avec cette annonce, l'artiste anglais a mis un terme au suspense qu'il avait savamment orchestré depuis plusieurs semaines. Il a expliqué que cette dernière tournée mondiale, qui doit commencer en septembre prochain en Pennsylvanie et compter environ 300 dates jusqu'en 2021, était une façon pour lui de remercier le public qui l'accompagne depuis le début des années 70.