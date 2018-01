Juliette Binoche

Juliette Binoche a salué la "variété" du cinéma français en recevant vendredi à Paris le prix "French Cinema Award" récompensant son rayonnement à l'étranger. "C'est un peu impressionnant. Recevoir par son propre pays un prix, ce n'est pas rien", a réagi Juliette Binoche, après avoir reçu le prix remis par UniFrance, organisme en charge de la promotion du cinéma français à l'étranger, dans les salons du ministère de la Culture. "Le cinéma français a une variété qui est extraordinaire. On a un système extraordinaire de soutien, de promotion, de financement qu'il faut conserver", a ajouté la comédienne de 53 ans. Serge Toubiana, président d'Unifrance, a salué une artiste qui "trouve sa place, quelle que soit la nationalité du film".



Ed Sheeran



Le chanteur de pop britannique Ed Sheeran a annoncé samedi qu'il allait épouser sa petite-amie Cherry Seaborn. "Je me suis fiancé juste avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats aussi sont choyés", a annoncé le chanteur à ses 18 millions d'abonnés sur Instagram, publiant une photo où il embrasse sa fiancée. "C'est génial de rencontrer des gens célèbres, mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas la réalité, un jour ça va se terminer", avait déclaré l'auteur-compositeur-interprète au journal The Sunday Times l'an dernier. "Et je sais que Cherry est la seule personne qui sera toujours là". Agé de 26 ans, Ed Sheeran est l'un des artistes qui vend le plus d'albums au monde. Il a gagné plusieurs Grammys et Brit Awards.