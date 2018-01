Robert Redford

L'acteur américain Robert Redford a estimé que le mouvement #Metoo contre le harcèlement sexuel, né de l'affaire Weinstein, était à un "tournant" qui va changer la culture d'Hollywood en faveur de l'égalité femme-homme et contre la tolérance des comportements déplacés. "De mon point de vue, le changement est inévitable et il va arriver. Je suis assez optimiste", a affirmé la star de 81 ans lors d'une conférence de presse dans l'Utah pour le lancement du festival du cinéma indépendant Sundance, qu'il a fondé. "C'est en quelque sorte un tournant parce que cela bouleverse l'ordre des choses, donc les femmes vont avoir une place plus importante", a-t-il expliqué. De nombreuses célébrités de tous milieux, dont celui du cinéma, sont tombées en disgrâce ces dernières semaines dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein, qui a explosé en octobre dernier lorsque plusieurs femmes - plus de cent à ce jour - ont accusé le tout-puissant producteur de cinéma d'actes allant du harcèlement sexuel au viol.



Céline Dion

Céline Dion a encore annulé quatre concerts cette semaine. En représentation au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas, l'artiste québécoise a publié deux communiqués sur son compte Facebook pour expliquer à ses fans les raisons qui l'ont poussée à s'arrêter. En cause : l'artiste souffrirait d'un rhume et d'une irritation des cordes vocales. Mais selon le magazine Closer, l'interprète de : «J'irai où tu iras serait» en fait en burn-out, un d'état d'épuisement professionnel. Depuis le décès de son époux, il y a deux ans, Céline Dion a enchaîné les représentations dans différents pays. Très affaiblie, la maman de René-Charles aurait perdu beaucoup de poids et aurait une tension artérielle très basse. Son médecin lui a donc prescrit un repos absolu. L'artiste avait déjà dû annuler un concert en novembre pour de "douloureux spasmes dans le bas du dos".