Sharon Stone

Sharon Stone ne s'attendait apparemment pas du tout à ce qu'on lui pose cette question presque évidente : «Est-ce que vous avez déjà été victime de harcèlement sexuel?» Interviewée sur CBS, la star de Basic Instinct a tout simplement éclaté de rire devant le journaliste qui lui a aussi demandé si elle s'était un jour «sentie mal à l'aise» dans le milieu hollywoodien. La séquence insolite a été diffusée dans C à vous par Maxime Switek, dans sa chronique 5 sur 5.

Une réponse qui en dit long concernant la longue carrière de la comédienne, qui s'est ensuite expliquée face au journaliste de CBS, un peu gêné par la situation : « Je suis dans l'industrie depuis 40 ans. Pouvez-vous imaginer dans quel monde j'ai atterri ? » Si son interlocuteur avait visiblement un peu de mal à imaginer, Sharon Stone lui a avoué sans détour qu'elle avait en effet vécu et vu beaucoup de choses.

Avec un sourire sur son visage, la comédienne âgée de 59 ans a ajouté : « Avec mon physique, venant de nulle part, de Pennsylvanie ? Je suis venue ici sans aucune protection. J'ai tout vu. » Une réponse qui a le mérite d'être claire.



Dolores O'Riordan

Cheveux noir de jais coupés court, silhouette longiligne et voix puissante jouant avec les aigus: Dolores O'Riordan, chanteuse rock irlandaise des Cranberries, est brusquement décédée à l'âge de 46 ans lundi à Londres. La chanteuse, qui écrivait les textes du groupe, "était à Londres pour une courte session d'enregistrement", a précisé son agent Lindsey Holmes Publicity dans un communiqué, sans préciser les causes de la mort. "Les membres de sa famille sont dévastés par cette nouvelle", ajoute-t-il. Interrogée par l'AFP, la police londonienne a indiqué enquêter sur la "mort soudaine" d'une femme d'une quarantaine d'années retrouvée décédée peu après 9H00 GMT dans un hôtel du centre de Londres, sans confirmer l'identité de la victime. Particulièrement célèbre dans les années 1990, avec des tubes comme Zombie (sur la guerre en Irlande du Nord), Just My Imagination, Linger ou Animal instinct, The Cranberries a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album "No Need to argue" s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux Etats-Unis.