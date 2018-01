Edwin Hawkins



Le chanteur de gospel Edwin Hawkins, principalement connu pour son énorme succès en 1969 avec un nouvel arrangement de la chanson "Oh Happy Day", est mort lundi soir à l'âge de 74 ans. Considéré comme l'un des fondateurs de la musique gospel moderne, Hawkins est mort dans sa maison de Californie après une longue bataille contre un cancer du pancréas, ont indiqué les médias américains, citant l'agent du chanteur, Bill Carpenter. "Oh Happy Day" est un hymne religieux du XVIIIe siècle. Mais c'est Edwin Hawkins qui en avait créé pour son groupe la version actuelle, avec ses deux voix qui se répondent. La chanson avait immédiatement connu un énorme succès, avec plus de sept millions de disques vendus, et les Edwin Hawkins Singers reçurent un Grammy (les prix américains de la musique) pour la meilleure musique de gospel. La chanson a ensuite été reprise notamment par Glenn Campbell et Elvis Presley. Au cours de sa carrière, Edwin Hawkins a remporté quatre Grammys.



Aziz Ansari



L'acteur américain Aziz Ansari a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec une femme l'accusant d'agression sexuelle, tout en soulignant que cette interaction avait été "totalement consentie". Une photographe de 23 ans habitant à Brooklyn, simplement identifiée par le prénom Grace, a émis ces accusations dans un entretien au magazine sur Internet Babe publié dimanche. Elle affirme avoir rencontré Aziz Ansari --qui vient de remporter un Golden Globe pour la série de Netflix "Master of None"-- en septembre 2017 lors d'une soirée après la cérémonie de remise des Emmy Awards et qu'ils se sont revus quelques jours plus tard pour un rendez-vous galant à New York. Grace affirme qu'après le diner, ils se sont rendus dans l'appartement de l'acteur où il se serait livré à des avances agressives répétées malgré ses "signaux verbaux et non verbaux" indiquant, selon elle, qu'elle ne souhaitait pas avoir de relations sexuelles avec lui. "Je sais que j'envoyais physiquement des signaux montrant que je n'étais pas intéressée. Je ne pense pas qu'ils aient été remarqués ou, s'ils l'ont été, ils ont été ignorés", a-t-elle déclaré au magazine. Dans une déclaration au magazine, l'acteur a reconnu leur rencontre tout en arguant que toute activité sexuelle "selon toutes les indications était totalement consentie".