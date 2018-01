Mark Wahlberg

L'acteur américain Mark Wahlberg a annoncé samedi faire don de 1,5 million de dollars aux victimes de harcèlement sexuel, après une polémique autour de son cachet pour le film "Tout l'argent du monde", plus de mille fois supérieur à celui de sa partenaire, Michelle Williams.

"Ces derniers jours mon cachet pour retourner (des scènes) de «Tout l'argent du monde» est devenu un sujet de conversation important", a reconnu l'acteur le mieux payé au monde en 2017, avec 68 millions de dollars de revenus totaux, selon le magazine Forbes. "Je soutiens à 100% le combat pour la juste rémunération et je donne 1,5 million de dollars au fonds de défense juridique de (l'Association) Time's Up au nom de Michelle Williams", a-t-il indiqué.



Mario Testino



Le photographe vedette Mario Testino, référence du monde de la mode et prisé des célébrités, est accusé de harcèlement sexuel par treize personnes citées dans un article du New York Times publié samedi.

Ce nouvel épisode de la déferlante qui frappe le monde du divertissement, des médias, de la mode et de la politique depuis les révélations du quotidien new-yorkais sur Harvey Weinstein concerne aussi un autre photographe de mode, Bruce Weber, déjà mis en cause et objet de nouvelles accusations.

Dans une déclaration transmise à l'AFP le directeur général du groupe de presse Condé Nast (Vogue, Vanity Fair et GQ notamment), Bob Sauerberg, et la directrice artistique du groupe, Anna Wintour, se sont dits "interpellés par ces accusations", qu'ils prennent "très au sérieux". Ils ont pris la décision de ne plus collaborer avec aucun des deux photographes "jusqu'à nouvel ordre". Péruvien d'origine âgé de 63 ans, Mario Testino a photographié en plus de 40 ans de carrière des dizaines de campagnes publicitaires pour de grandes maisons de mode et vu ses clichés en une des plus prestigieux magazines, notamment "Vogue" à de très nombreuses reprises.