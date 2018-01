David Letterman



Le célèbre présentateur télé américain David Letterman fera son retour à l'écran avec une interview de l'ex-président américain Barack Obama vendredi prochain, a confirmé le géant du streaming Netflix, qui diffusera sa nouvelle émission. Letterman, 70 ans, qui présenta 22 ans durant le très populaire "Late Show with Letterman" - mélange très américain d'interviews de célébrités, de blagues et de sketches - avait indiqué en août dernier qu'il reprendrait du service sur Netflix en 2018, après avoir officiellement pris sa retraite en 2015.

La plateforme de streaming a tweeté vendredi de façon sibylline, indiquant que le David Letterman nouvelle manière débuterait le 12 janvier avec une interview de Barack Obama, confirmant ainsi des informations parues notamment sur le site spécialisé The Hollywood Reporter.



Bono



Une société appartenant en partie à Bono a acquitté de son propre gré 53.000 euros d'impôt qu'elle avait évité de verser à l'insu du chanteur de U2, a annoncé vendredi l'administration fiscale lituanienne. Bono, figure de la lutte contre la pauvreté dans le monde, avait pris en 2007 des parts dans une société maltaise qui avait acheté un centre commercial dans la ville lituanienne d'Utena.

Cette société, Nude Estates 2, a suivi les "recommandations" du service lituanien enquêtant sur des opérations d'optimisation fiscale et a versé 34.000 euros d'impôt sur le revenu ainsi que 19.000 à titre d'amende pour le retard en 2012, a indiqué à l'AFP la porte-parole de l'Inspection fiscale Ruta Asadauskaite.

L'enquête sur cette affaire s'est terminée à la fin de l'année, a-t-elle ajouté sans autre précision. La participation de Bono à la société incriminée avait été révélée par les "Paradise papers", diffusés il y a deux mois par l'ICIJ (Consortium international des journalistes d'investigation) et concernant les paradis fiscaux.