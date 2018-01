Cameron Diaz

Autant cesser le suspense tout de suite, Cameron Diaz a fait une pause pour prendre soin d’elle et se focaliser sur un objectif bien précis : tomber enceinte. C’est une étape parfois compliquée pour certaines femmes et de nombreuses célébrités à l’instar de Chrissy Teigen se sont confiées sur les difficultés auxquelles un couple souhaitant accueillir un enfant peut être confronté.

Selon une source du média américain Us Magazine, Cameron Diaz traverserait également une période délicate liée à cette problématique. Si l’actrice, mariée au musicien Benjamin Madden, a disparu des écrans depuis quelques années, c’est simplement qu’”elle aime être à la maison, être une femme au foyer. Elle ne souhaiterait rien de plus au monde qu’être maman”.

Une déclaration surprenante car rares sont les actrices, de nos jours, qui prendraient le risque de disparaître du devant de la scène pour se focaliser sur leur épanouissement personnel.



Miley Cyrus



Miley Cyrus a le cœur sur la main et elle l’a prouvé une nouvelle fois. Pour commencer cette nouvelle année, la chanteuse a fait un geste magnifique envers Janice Freeman. Cette dernière était une candidate de The Voice US, dans l’équipe de Miley Cyrus. Le talent n’a pas réussi à atteindre le TOP 10 du télé-crochet mais elle a lié une amitié très forte avec son coach. Une amitié si forte que l’interprète de “Wrecking Ball” a tenu à faire un très beau cadeau à son poulain.

Sachant que Janice Freeman était en difficulté financière, elle a décidé de lui trouver un toit. Mais pas que. En effet, la fiancée de Liam Hemsworth a également payé la caution et les six premiers mois de loyer, histoire que la chanteuse puisse se mettre à l’abri et se refaire une santé financière. La candidate malheureuse de The Voice US a expliqué la situation sur Twitter et dans une vidéo postée sur Instagram, elle a bien du mal à retenir ses larmes, submergée par l’émotion et très touchée par le geste de Miley Cyrus.

De son côté, la jeune femme n’a pas hésité à lui faire une belle déclaration d’amitié après son élimination. “Je me rappelle de quelque chose de spécial... rien ne se termine pour nous ce soir... tout COMMENCE ! Notre amitié est infinie”, écrit la chanteuse sur Instagram.