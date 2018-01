Projection

La projection du film américain "Les dieux sont tombés sur la tête", de Jamie Uys a eu lieu jeudi à l’Espace culturel Dar Souiri à Essaouira.

Un des films les plus charmants et les plus décapants du cinéma contemporain, cette oeuvre raconte l’histoire d’une bouteille de limonade jetée d’un avion, et qui atterrit en plein milieu d’un village bushmen. Ce don du ciel sème la discorde dans la tribu qui n’a de cesse de s’en débarrasser.



Spectacle



Dans le cadre de sa tournée dans plusieurs Instituts français du Maroc, le Théâtre Mu atterrira le 18 janvier courant à Essaouira, pour présenter son spectacle jeune public "Iago". Les comédiens sur la scène côtoient des objets inanimés pour donner vie à l’une des plus célèbres histoires de Shakespeare. Celle où, à force de courage et de grandeur d’âme, un esclave maure gagne son affranchissement, devient général et épouse une belle et pure jeune fille nommée Desdemona. Il s’agit bien des aventures d’Othello. Et de Iago surtout, son homme de main jaloux et désireux de le voir disparaître à jamais.