Shakira



La chanteuse colombienne Shakira a annoncé mercredi le report de sa tournée aux Etats-Unis et au Canada initialement prévue début 2018 en raison d'une guérison plus lente qu'espéré de sa blessure aux cordes vocales qui l'a déjà contrainte à repousser ses concerts européens. "Alors que j'espérais fortement être en mesure de récupérer mes cordes vocales à temps pour reprendre ma tournée en janvier, et après avoir étudié toutes les options, j'ai dû accepter l'idée que cette blessure nécessite simplement plus de temps et de soins pour guérir", déclare la chanteuse de "Waka Waka" et "Whenever, Wherever" dans un communiqué sur son site Internet.

Son "El Dorado World Tour" reprendra finalement en juin en Europe puis aux Etats-Unis, et des dates seront également bientôt annoncées pour l'Amérique latine.



Matt Damon



Plus de 16.500 personnes ont signé une pétition demandant le retrait de l'acteur Matt Damon du film "Ocean's 8", à sortir en juin 2018, après ses propos controversés sur le flot d'accusations de harcèlement sexuel qui ébranle les Etats-Unis. La pétition en ligne, signée jeudi par plus de 16.500 personnes, appelle George Clooney et Steve Soderbergh, producteurs du film, à "renoncer à la brève apparition de Damon". Le texte reproche notamment à la star des précédents "Ocean", de "Jason Bourne" ou d'"Il faut sauver le soldat Ryan" d'avoir déclaré dans une interview être prêt, "au cas par cas", à travailler avec des gens qui, depuis le début de l'affaire Weinstein, ont été accusés de comportement sexuel inapproprié. "Une attitude dégoûtante", selon les auteurs de la pétition. Dans cette interview publiée par le site Business Insider, à l'occasion de la sortie de son nouveau film "Downsizing", l'acteur oscarisé de 47 ans faisait aussi valoir qu'Hollywood n'était pas un nid de harceleurs sexuels, contrairement à ce que le récent torrent d'accusations, visant des vedettes comme Kevin Spacey ou Dustin Hoffman, pourrait laisser penser.