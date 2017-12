Cheikha Kharbouaa

L'icône de l’Aita Zaaria, Zahra El Hamidi, connue sous le nom de Cheikha Kharbouaa, est décédée, lundi, des suites d'une longue maladie. Kharbouaa a fait ses premiers pas dans le monde de l’Aita aux côtés d'une figure de proue de l'art populaire, en l'occurrence Mohamed El Hilali. Des années durant, ce duo a gratifié les aficionados de l’Aita Zaaria de chansons qui restent gravées dans la mémoire collective des Marocains.

Sous l'ère du protectorat, Cheikha Kharbouaa a été arrêtée à cause d'une chanson dans laquelle elle dénonçait l'exil de SM feu Mohammed V. L'artiste a dû quitter la tribu de Gnadiz dans la région de Zaër où elle a vu le jour en 1929, pour aller chercher refuge à Roummani. Kharbouaa a eu droit un vibrant hommage au Festival de l'Aita de Safi et au Théâtre Mohammed V à Rabat.



Lainie Kazan

Lainie Kazan comptait-elle se régaler au réveillon de Noël sans débourser un dollar? L'actrice américaine de 77 ans, connue pour son rôle de la tante Freida dans la série «Une Nounou d'enfer», a été attrapée la main dans le sac dimanche dernier quelques heures avant de réveillonner. Selon les informations du site américain TMZ, Lainie Kazan a été prise en flagrant délit de vol de nourriture dans une épicerie dans la ville de San Fernando Valley en Californie. En plein après-midi, la comédienne a rempli son caddie pour 180 dollars avant de tenter de rejoindre sa voiture sur le parking sans passer par les caisses.

Malheureusement pour elle, un employé de l'épicerie a compris son manège et a signalé le vol de Lainie Kazan par un appel à la police. Celle qui jouait une mère grecque envahissante dans la saga Mariage à la grecque a tenté de se justifier auprès des officiers en affirmant qu'elle n'avait tout simplement pas d'argent pour régler son ticket de caisse. Lainie Kazan a été arrêtée pour vol et menottée avant d'être conduite au commissariat. Elle a été libérée sans caution quelques heures plus tard. L'agent de l'actrice n'a pas voulu commenter ce fait divers impliquant sa cliente.