Sandrine Quétier

Sandrine Quétier quitte TF1 après dix ans de bons et loyaux services. Un départ effectif dès le 31 décembre 2017 pour l'animatrice de Danse avec les stars ou encore 50' Inside. L'intéressée a confirmé l'information sur Twitter. Après avoir reçu une vague de messages bienveillants, Sandrine Quétier a confié être "très touchée" avant de souhaiter de belles fêtes à ses followers. Plusieurs personnalités de la Une ont réagi à ces quelques mots sur le réseau social. "I am gonna miss you babe. Bonne chance dans ta nouvelle vie et bonnes fêtes", lance son acolyte Nikos Aliagas. Un tendre message auquel l'animatrice qui fêtera le 30 décembre ses 47 ans a répondu, précisant que la star de TF1 lui manquera également et lui souhaitant de belles fêtes.



Stromae

Stromae apparaît en pleine forme. Victime des effets secondaires de son traitement antipaludique reçu en 2015, le chanteur s’était provisoirement retiré de la scène pour se soigner. Il avait pour cela besoin d’un rythme qui lui correspond: «Pour être honnête, j’ai été hospitalisé, donc là je suis encore un peu sous traitement, et c’est pour ça que je me réveille tard, racontaitil en octobre dernier. J’ai fait une réaction au Lariam, un antipaludique, super grave. J’ai fait une décompensation psychique. Je perds la boule complètement. C'est vraiment pas chouette. J’ai fait une rechute il n'y a pas longtemps. Alors je ne m'impose pas d'horaires compliqués. Le plus important aujourd’hui, c’est que je sois bien avec moimême». Depuis, l’interprète de Papaoutai semble avoir repris du poil de la bête. Sur les photos postées par sa femme Coralie, Stromae est apparu ces derniers temps en meilleure forme. On a pu notamment le voir sur de très beaux clichés en amoureux.