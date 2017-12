M. Pokora



M.Pokora prend le large. D'après les informations exclusives du magazine Closer, le chanteur aurait pris la décision de quitter Paris pendant plusieurs mois pour faire un break. Afin de préparer au mieux son départ, il a mis sa maison de Suresnes en vente, et pourrait se rapprocher de sa girlfriend Christina Milian, qui habite aux Etats-Unis. Pour l'occasion, le chanteur et ancien juré de The Voice a fait appel à l'une des agences immobilières franchise de Stéphane Plaza pour vendre sa maison de Suresnes de 171m2, qui comporte cinq pièces, dont trois chambres et qui est estimée au prix de 1 330 000€.



Kev Adams



Après quelques mois d’une romance plus ou moins discrète, Kev Adams et Iris Mittenaere ont rompu. C’est l’humoriste qui a pris cette décision et l’a annoncé à l’ex-reine de beauté, deux jours avant l’élection de Miss France 2018. Désappointée, Iris ne cachait pas sa peine dans les coulisses du concours de beauté samedi dernier, annonçant à qui voulait l’entendre qu’elle venait de se faire plaquer. « Elle avait l’air plus vexée que dévastée, nous a révélé un témoin présent ce soir-là. Quand on est censée être la plus belle femme du monde, c’est pas commun de se faire larguer». Et pourtant… C’est bien ce qu’il vient de se passer.